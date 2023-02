Goranboy rayonunda şagird dəm qazından zəhərlənərək vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qızılhacılı qəsəbəsinin 1 saylı tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Məmmədova Leyla Ayaz qızı dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

