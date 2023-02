Qərb ölkələri üçüncü cinsi formalaşdırır: Qadın və kişi ilə yanaşı... - ŞOK İDDİA

"Qərb müqəddəs kitablara məhəl qoymayaraq üçüncü cinsi formalaşdırmağa çalışır".

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. O bildirib ki, artıq keşişlər də eynicinsli nigahlara xeyir-dua verir:

“Görün öz xalqına nə edir, ailəni, mədəni və milli kimliyi məhv edirlər. Pedofil da daxil olmaqla uşaqlara qarşı zorakılıq onların həyatında normal hala çevrilib. Keşişlər eynicinsli nikahlara xeyir-dua verməyə məcburdurlar. Ancaq dünya dinlərinin müqəddəs kitablarına baxın. Ailənin bir kişi və bir qadında ibarət birlik olduğu da daxil olmaqla hər şeyi yazırlar. Lakin artıq müqəddəs kitabların mətnləri də sorğu-sual edilir. Qərb müqəddəs kitablara məhəl qoymurmuş kimi üçüncü cins formalaşdırmağa çalışır. Biz şanlı rus xalqını sona qədər bu təhlükədən qoruyacağıq”.

