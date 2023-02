"Qarabağ"ın futbolçusuna Avropadan GÖZLƏNİLMƏZ TƏKLİF

Azərbaycan millisinin və "Qarabağ" klubunun futbolçusu Elvin Cəfərquliyev karyerasını Belçikada davam etdirə bilər.

Metbuat.az "Voetbalnieuws" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, “Anderlext” 23 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə maraqlanır.

Klubun idman direktoru Yesper Fredberq "köhlən atlar"ın Belçikada "Gent"ə qarşı keçirəcəyi UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununa skaut göndərəcək.

Cəfərquliyevi yaxından görmək baxımından bu matçın Brüssel təmsilçisi üçün ideal fürsət olduğu vurğulanıb.

Qeyd edək ki, bu gün "Gelamko Arena"da baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. Bakıdakı ilk görüşdə "köhlən atlar" 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

