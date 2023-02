Azyaşlı qızın zorlanmasına Salyanın deputatından təəccüblü REAKSİYA: "Birinci dəfədir eşidirəm"

Sosial şəbəkədə Salyanın Çadırlı kəndində 13 yaşlı qızın zorlanması ilə bağlı məlumat yayılıb. Bildirilib ki, azyaşlı beş nəfər tərəfindən zorlanıb. Hadisə zamanı məsuliyyət daşıyan 5 nəfər həbs olunsa da, sonradan 2 nəfər sərbəst buraxılıb. Kənd sakinləri iddia edir ki, indi uşağa "dəli" donu geyindirirək digər üç nəfəri də sərbəst buraxaraq, işi bağlamaq istəyirlər. Buna görə, müəllimləri sorğuya çağırıb incidirlər.



Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Salyan rayonun deputatı Fəzail Ağamalı Demokrat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu hadisə ilə bağlı ona şikayət daxil olmayıb.



"Bu hadisəni birinci dəfədir eşidirəm. Əgər uşağın valideynləri mənə müraciət etsəydi, təbii ki, nəzarətimdə saxlayardım. Bu məsələ ilə bağlı mənə yazılı müraciət olmayıb. Əgər olunsaydı təbii ki, bununla məşğul olaram. Məsələnin ciddi araşdırılması üçün əlimdən gələni edərəm və bu haqsızlığın aradan qaldırılmasına üçün bütün addımları ataram. Lazım gələrsə, sizin sayt vasitəsilə ictimailəşdirərəm".



Qeyd edək ki, artıq Daxili işlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı hadisədə təqsirli bilinən 4 nəfərin istintaq-əməliyyat tədbirləri ilə müəyyən olunaraq barələrində həbs qətimkan tədbirləri seçildiyini açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.