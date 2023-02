Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram hesabında Xocalı soyqırımının 31-ci ildönümü ilə əlaqədar paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Xocalı soyqırımının günahsız qurbanlarının nurlu xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin”.

