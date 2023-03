​"Kapital Bank" 4 nominasiyada qalib oldu

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) təşkilatçılığı ilə keçirilən ənənəvi “Bankçılıq Mükafatları –2022” mükafatının qalibləri müəyyən olunub və Kapital Bank 4 nominasiya üzrə qalib olaraq mükafatlar qazanıb.



"Kapital Bank" 2022-ci il üzrə "Korporativ sosial məsuliyyət", "Ən fəal təhsil dəstəkçisi", "Rəqəmsal ödənişlərdə təhlükəsizliyə dair maarrifləndirmə layihələri" və "Elektron Bankçılıq" nominasiyalarının qalibi olub.

