Yaralanan hərbçilərimizə sülhməramlılar yardım göstərməyib - Müdafiə Nazirliyi

“İnsident nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçularımıza Rusiya sülhməramlı kontingentinin nümayəndələri tərəfindən ilkin tibbi yardımın göstərilməsi və təxliyə edilməsi barədə yayılan məlumat da həqiqəti əks etdirmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında qeyd edilib.

“Silah-sursatla tam təchiz olunmuş bu hərbi qulluqçuların "pasport və viza" xidməti həyata keçirən polis əməkdaşları kimi təqdim edilməsi riyakarlıqdan başqa bir şey deyildir”, - Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

