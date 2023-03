Vətəndaşların çoxu zədələnmiş pullarla alış-veriş etməyin mümkün olmamasından şikayətlənirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların sözlərinə görə, çox vaxt cırıq əskinazları satıcıların özləri qalıq kimi müştərilərə verirlər, amma əksi baş verdikdə həmin əskinazları qəbul etmirlər.

Bəs vətəndaşlar zaman nə etməlidir?

Qeyd edilir ki, Mərkəzi Bankda belə əsginasların dəyişdirilməsi üçün xidməti kassalar var.

Daha ətraflı videoda:

