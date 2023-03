“Qafqaz-Media” İctimai Birliyinin sədri, şair, jurnalist Azadə Hüseynova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, Azadə Hüseynovanın dəfn mərasimi Gəncədə olacaq.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.