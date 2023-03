Xalq artisti Röya Ayxan növbəti addımı ilə hər kəsi kövrəldib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadənxəbər verir ki, rejissor və aparıcı Ranar Musayevin evində qonaq olan sənətçi maraqlı hadisə yaşayıb.

Çərşənbə münasibətilə qapıya papaq atan uşağı Röya qarşılayıb. O, azyaşlının papağına qoz-fındıq və pul hədiyyəsi qoyub. Həmin anlarda kövrələn R. Ayxan uşaqdan bu hədiyyəni oğlunun adından qəbul etməsini istəyib.

