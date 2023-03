Azərbaycanda seysmoloji aktivliyin olduğu bölgələrin adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azərbaycanın müasir seysmogeodinamik vəziyyəti" mövzusunda görüş zamanı AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli məlumat verib.

O bildirib ki, bu ilin əvvəlindən mart ayının 7-nə kimi hazırlanmış xəritədən görünür ki, seysmoloji aktivlik daha çox Neftçala, Lənkəran, Astara zonasının payına düşür.

