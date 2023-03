İqtisadiyyat Nazirliyinə yeni səlahiyyət verildi

Prezident İlham Əliyev “İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” 29 dekabr 2015-ci il tarixli qanunun tətbiqi barədə” 15 fevral 2016-cı il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev yeni fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Azərbaycanda qiymətli metalların və qiymətli daşların hasilatı sahəsində qiymətli metalların və qiymətli daşların uçotu, saxlanılması və mühafizəsi qaydalarının pozulması ilə əlaqədar işlərə baxılması səlahiyyəti Energetika Nazirliyindən alınaraq İqtisadiyyat Nazirliyinə verilib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.