Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri, sabiq baş nazir Pənah Hüseynə ağır itki üz verib. Partiya sədrinin həyat yoldaşı Amama xanım bu gün günorta saatlarında dünyasını dəyişib.

Mərhum Sabirabad rayonunun Qaraqaşlı kəndində dəfn olunub.

Pənah Hüseyn həyat yoldaşının məzarı başında təsirli çıxış edib.

Metbuat.az Musavat.com-a istinadən həmin çıxışı təqdim edir:

