Martın 26-da “Qarabağ” Futbol Klubu rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə “Qalasarasay”la xeyriyyə matçı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ”-“Qalatasaray” matçı Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Görüş saat 20:00-da başlanacaq.

Matçdan əldə edilən gəlir Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkən şəxslərə sərf olunacaq.

