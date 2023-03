Ərinin xəyanətini bilən qadının qisası təəccübləndirdi

Tailandda qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyat yoldaşının xəyanət etdiyindən şübhələnən qadın onu izləməyə qərar verib. Məlumata görə, qadın ərinin pul qabında əyləncə mərkəzinin əlaqə kartını tapıb. Ardınca qadın ərinin getdiyi əyləncə mərkəzi ilə əlaqə qurub. Ərinin oraya getdiyini biləndən sonra qadın özü də əyləncə mərkəzinə gedib. Qadın əyləncə mərkəzinin içərisini görmək üçün oraya daxil olub. Maraqlısı budur ki, bar kimi fəaliyyət göstərən əyləncə mərkəzinin rəhbəri qadına əyləncə mərkəzində işləməyi təklif edib. Ərindən qisas almaq istəyən qadın təklifi qəbul edib.

Bununla belə, qadın iş təklifini qəbul etdiyinə görə narahat olduğunu ifadə edib. O, əri ilə əyləncə mərkəzində qarşılaşacağından narahatdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.