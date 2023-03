Təxminən bir il öncə keçirilən Fərrux əməliyyatı ordumuzun gücünü bir daha nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyatın nəticələri, Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi yeni taktiki-strateji imkanları haqqında İctimai TV reportaj hazırlayıb.

