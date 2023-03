Müslüm Maqomayev Teymur Əmrahı otağından niyə qovub?

Əməkdar artist Teymur Əmrah “Gül kimi şou" proqramında Xalq artisti Müslüm Maqomayevlə aralarında olmuş maraqlı bir hadisə barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı Müslüm Maqomayevin onu qrim otağından qovduğunu etiraf edib: "Müslüm Maqomayev çoxlu "Marlboro" siqareti çəkirdi. Həm də dayanmadan. Heydər Əliyev sarayında qrim otağındaydıq. Ona yaxınlaşdım ki, məni dinləsin, səsimə qiymət versin. Səsimə qulaq asdı. Kimlərdən dərs aldığımı soruşdu. Danışa - danışa siqaretin birini bitirmədən o birini yandırırdı. Heyrətlənib dedim ki, mənə elə gəlir, siz həddindən artıq siqaret çəkirsiniz. Elə başa düşdü ki, mən ona ağıl verirəm. Dedi ki, "Məni gördün? İndi dur burdan rədd ol". O, bir qədər başqa formada dedi, onu deyə bilmərəm”- deyə müğənni gülə - gülə xatirəsini bölüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.