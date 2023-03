İstanbulda hoteldə güclü yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə İstanbul şəhərinin, Pendik rayonunda qeydə alınıb.

Yeddi mərtəbəli hotelin birinci mərtəbəsində baş verən yanğında 2 nəfər həlak olub, 3 nəfər yaralanıb.

Yanğın 1 saat ərzində söndürülüb.

