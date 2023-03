Hava daha da soyuyur: Güclü külək əsəcək, Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Martın 30-u axşamdan aprelin 1-i günün ikinci yarısınadək Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin sürətinin saniyədə 18-23 metr olacağı, arabir 25-30 metrə çatacağı, martın 30-u axşam, 31-i gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində arabir 33-38 metrədək güclənəcəyi gözlənilir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, martın 31-i gün ərzində havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, yarımadanın bəzi yerlərində arabir intensivləşəcəyi proqnozlaşdırılır. Martın 31-i axşam Abşeron yarımadasının əsasən şimalında yağışın qısa müddətə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Yağıntılı hava şəraiti aprelin 3-ü səhərədək davam edəcək.

Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-10° enəcək.

Martın 30-da şimal və qərb rayonlarından başlayaraq Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin dəyişəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi ərazilərində yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimal edilir. Martın 31-də isə yağıntıların əksər rayonları əhatə edəcəyi, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, sulu qar, qar yağacağı ehtimalı var. Aprelin 1-də günün ikinci yarısında yağıntıların intensivliyi azalacaq, axşama doğru isə tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi gözlənilir.

Qərb küləyi əsəcək, sürəti 15-20 metr/saniyə olacaq, arabir 25-30 metr/saniyəyə çatacaq, martın 30-u axşam, 31-də gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir 33-38 metr/saniyəyədək güclənəcək.

Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 8-10° enəcək.

Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli daşqın keçəcəyi ehtimal edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.