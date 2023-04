Fransada qorxulan oldu - Polislər Makrona qarşı çıxdı / VİDEO

Fransada minlərlə insanın iştirak etdiyi pensiya islahatına qarşı etirazlar zamanı 111 nəfər saxlanılıb, 154 polis əməkdaşı yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayişçilər paytaxt Parisdə Prezident Emmanuel Makronun sevimli restoranlarından biri olan “La Rotonde”yə hücum edərək restorana zərər veriblər. Etirazçılar Makronun istefasını tələb ediblər.

Əmək Konfederasiyası paytaxt Parisdə keçirilən etiraz aksiyasına təxminən 400 min insanın qatıldığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, aksiyalara yüzlərlə polis də qoşularaq etiraazçılara dəstək verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.