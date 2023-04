Azərbaycan tərəfi düşmənin canlı qüvvəsi və ağır texnikasının Laçın istiqamətində cəmlənməsini müəyyənləşdirib.

Metbuat.az “Caliber”ə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan artilleriya və zirehli qüvvələr toplayır.

İrəvan ciddi hərbi əməliyyata hazırlaşır.

Qarşı tərəfin hərbçiləri Dığ kəndi istiqamətindəki mövqelərini ataraq qaçıblar.

Xatırladaq ki, 44 günlük Vətən müharibəsi ərzində rəsmi rəqəmlərə görə, Ermənistanda 11 min fərarilik halı qeydə alınıb.

