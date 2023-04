Zəngəzurda ermənilər könüllü dəstələr toplayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə haqqın.az məlumat yayıb.

Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın suveren ərazilərinə yeni təxribatlar, hücumlar gözlənilir.

