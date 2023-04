Toyda həyat yoldaşı barədə dedikləri təəccübləndirdi - VİDEO

Şotlandiyada toy mərasimi zamanı maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Younq adlı bəy toyda mikrofunu götürərək, həyat yoldaşı ilə necə tanış olmasından danışıb. Bəy bildirib ki, o Katie ilə əyləncə mərkəzində tanış olub. Younqun sözlərinə görə, tanışlıqdan sonra o, məkanı bir neçə dəqiqə tərk edib. Lakin geri qayıdanda gördüklərinə inanmayıb. Younq Katienin əyləncə mərkəzində başqa oğlanla öpüşərkən müşahidə edib. Bəyin qalmaqallı açıqlaması gəlini utandırıb. Biraz gərginlik keçirən gəlin sonra gülməyə başlayıb.

Bəyin açıqlamaları birmənalı qarşılanmayıb. Bəyin zarafat etdiyi yoxsa həqiqətən də belə tanış olduqları dəqiqləşməyib.

