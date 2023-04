Sabiq kənd təsərrüfatı nazirləri - Onlar indi haradadır?

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev yeni kənd təsərrüaftı naziri təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir postuna gələn Məcnun Qadir oğlu Məmmədov 1991-ci ildən sonra bu vəzifəyə təyin olunan 8-ci kənd təsərrüfatı naziridir.

Belə ki, 1991-1992-ci illərdə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları naziri Müzamil Abdullayev olub. 1993-1994-cü illərdə Müzamil Abdullayev yenidən nazir postunda olub. Qeyd edək ki, sabiq nazir ötən ilin iyun ayında vəfat edib.

Onun xələfi 1992-1993-cü illərdə Rəhim Əşrəfov, 1993-cü ilin may ayının 5-dən 12-dək Tofiq Hüseynli ( Qara Tofiq) olub.

Tofiq Hüseynli

Onun xələfi İrşad Əliyev isə ardıcıl 3 dəfə 1994-1998, 1998-1999, 1999-2004-cü illərdə ümumilikdə 10 il nazir olub. İrşad Əliyev eyni zamanda 2012-2014-cü illərdə Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı olub.

İrşad Əliyevdən sonra İsmət Abbasov 2004-2013-cü illərdə nazir olub. Sabiq nazir bundan sonra 2013-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini olub.

Heydər Əsədov isə 2013-2018-ci illərdə bu vəzifədə olub. Hazırda sabiq nazir Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının rektorudur.

2018-2023-cü illərdə hazırda Ali Məhkəmənin sədri olan İnam Kərimov kənd təsərrüfatı naziri postunda olub.

