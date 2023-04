Yeni kənd təsərrüfatı naziri KİMDİR? - DOSYE

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Məcnun Qadir oğlu Məmmədov kənd təsərrüfatı naziri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, 2004-2006-cı illərdə isə Pakistanın Lahor İdarəetmə Elmləri Universitetində təhsil alıb.

Məcnun Məmmədov bundan əvvəl “PASHA Holding” MMC-nin Abşeronda zeytun və badam bağları salan “Grand-Agro” MMC-nin direktoru vəzifəsində çalışıb.

O, həmçinin “Agro Food Investment” MMC-nin direktoru vəzifəsində işləyib.

Qeyd edək ki, bundan öncə kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov olub. Aprel ayını 4-də o, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri təyin edilib.

