Gəncədə azyaşlı qız xəstəxanada ölüb.

Metbuat.az "Azərtac"a istinadən xəbər verir ki, 2022-ci il təvəllüdlü M.Məmmədova valideynləri tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib.

Azyaşlıya dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Aparılan profilaktik tədbirlərə baxmayaq, 5 aylıq körpə xəstəxanada ölüb. İlkin məlumata görə, azyaşlı xəstəxanaya qızdırma diaqnozu ilə gətirilib. Bundan başqa, onun qan xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi də bildirilir.

Ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparılır.

