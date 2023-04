Özbəkistanlı defektoloq-loqoped Şahnoza Jabbarova Bakıda təltif olundu

Defektologiya pedaqogika, psixologiya, sosiologiya və tibbi özündə birləşdirən mürəkkəb, diqqət tələb edən və məsuliyyətli peşədir. Defektoloqlar inkişafının müxtəlif mərhələlərində qüsurları olan uşaqların təhsili, tərbiyəsi və cəmiyyətə adaptasiyası ilə məşğul olan ixtisaslaşmış müəllimlərdir.

Xüsusi diqqətə ehtiyacı olan uşaqlarla işləmək incəsənətdir desək, yanılmarıq. Bu “incə sənət”in nümayəndələrindən biri də özbəkistanlı mütəxəssis Şahnoza Jabbarovadır.

Öz peşəsini sevən və onu layiqincə yerinə yetirən defektoloq-loqoped “Shams Medical” və “Shams Logo Baby” özəl loqoped mərkəzlərinin təsisçisi, Fərqanə şəhər psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyasının üzvüdür. Sevdiyi işlə məşğul olan Şahnoza Jabbarovanın istəyi bütün uşaqları sağlam və xoşbəxt görməkdir. O, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara loqopedik dərslər verərək, onların hərtərəfli maraq və təfəkkürünü inkişaf etdirir, komplekslərindən qurtulmalarına kömək edir. Həyatdakı ən böyük motivasiyasını da məhz bu uşaqlardan alır.

Defektoloq-loqoped Şahnoza Jabbarova 17-18 Mart 2023-cü il tarixlərində Ritz Carlton oteldə baş tutan “Reputation Awards 2023” mükafatlandırma mərasimində “The Well-Known Speech Therapist of the Year” nominasiyasına layiq görülüb.

