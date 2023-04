Əməkdar artist Ruhəngiz Allahverdiyevanın ifası gülüş doğurub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, məclislərdən birində səhnə alan sənətçi uşaq mahnısı olan “A Ram Zam Zam”ı səsləndirib.

Onun bu videosu sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

