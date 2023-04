Türklərin düşməni qorxuya salacaq “Altay”ı - VİDEO

Qardaş Türkiyə son illər düşmənlərini qorxuya salacaq uğurlara imza atmaqdadır .

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın hakimiyyəti dövründə digər sferalarda olduğu kimi hərbi-siyası sahədə də çox böyük uğurlara imza atılıb.

Söhbət 65 ton ağırlığı olan "Yeni Altay" tankından gedir. Əzəməti ilə düşmənə meydan oxuyan bu tank hədəfini isə azı 8 kilometr uzaqlıqdan vura bilir.

"Yeni Altay" 70 km saat sürətlə hərəkət edir.

“Qiyməti 5,4 milyon dollardır”

Onun tək rəqibi "Alman Leopard"tankları sayılır. Vətənin yeni qoruyucusu olan "Altay"ın, qiyməti ilə müqayisədə keyfiyyəti də çox yüksəkdir.

Qeyd edək ki, "Altay" Türkiyənin ilk yerli döyüş tankıdır.

Daha ətraflı videomaterialda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.