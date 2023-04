Bakı-Qazax yolunda iki mikroavtobusun toqquşması nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, magistralın Ucar rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verən qəza zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Sürücünün yanında əyləşən sərnişin isə maşında sıxılmış vəziyyətdə qalıb.

Faktla bağlı araşdırma başlanıb.

