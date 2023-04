Prezident və xanımı Türkiyə idmançıları ilə görüşüblər - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün ə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İrəvanda keçirilmiş ağır atletika üzrə Avropa çempionatında qələbələrini Azərbaycana həsr etmiş Türkiyə idmançıları ilə görüşüblər.

Metbuat.az həmin görüşdən videomaterialı təqdim edir:

16:05

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

