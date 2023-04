Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə danışıqlar zamanı onu taxıl müqaviləsinin müddətini uzatmağı təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Hürriyet” qəzeti Türkiyə Prezident administrasiyasındakı mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, bu mövzu yaxın günlərdə, o cümlədən BMT nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirə olunacaq.

