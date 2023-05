Nəzarət-buraxılış məntəqəsinin təsisinə Ermənistanın müdaxiləsi qəbuledilməzdir - Rəsmi Bakı

Azərbaycan tərəfindən öz suveren ərazisində sərhəddə nəzarət-buraxılış məntəqəsinin təsis edilməsi barədə legitim qərarı və addımı bütün beynəlxalq hüquq prinsiplərinə və normalara uyğundur.

Bu barədə Metbuat.az-a XİN-dən bildirilib.

Qeyd edilib ki, Ermənistanın Azərbaycanın bu qərarına müdaxiləsi qəbuledilməzdir.



Göründüyü kimi Ermənistan tərəfi Laçın yolunda etiraz aksiyalarını şərh edərkən, Laçın yolundan qeyri-qanuni fəaliyyətlər və hərbi təxribatlar üçün istifadəyə qarşı olduğunu unudub və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin müvəqqəti qərarının yanlış təfsir etməkdən hələ də çəkinmir.

