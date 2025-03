Tbilisi Şəhər Məhkəməsi keçmiş prezident Mixail Saakaşvilini 2021-ci ildə sərhədi qanunsuz keçməkdə ittiham edərək 4,5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Saakaşvilinin dördüncü həbs müddətidir. Əvvəlki hökmləri nəzərə alsaq, o, 2030-cu ildən tez azadlığa buraxılmayacaq.

2021-ci ildən həbsdə olan Saakaşvili dəfələrlə aclıq aksiyası keçirib və işgəncələrə məruz qaldığını iddia edib.

