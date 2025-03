Xocalıda Novruz bayramı böyük sevinclə qeyd edildi

İşğaldan azad edilən Xocalıda Novruz bayramı böyük sevinclə qeyd edilib.

Metbuat.az-a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, şəhərin mərkəzində keçirilən mərasimdə çıxış edənlər Xocalıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edərək ən xoş arzularını bildiriblər.

Bayram şənliyində tonqal qalanıb, Xocalılar tonqal ətrafında rəqs ediblər. Bayram şənliyi, Xocalı sakinlərində xoş ovqat yaradıb. Onlar uzun illərdən sonra baharın gəlişini öz doğma elində, evində keçirdiklərinə görə sevincli olduqlarını dilə gətiriblər.

