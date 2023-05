Azərbaycan Pakistana başsağlığı verdi

Azərbaycan XİN ölümlə nəticələnən atışmaya görə Pakistana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Pakistanın Kurram şəhərindəki məktəbdə baş vermiş dəhşətli atışma ilə bağlı xəbər bizi sarsıtdı və dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayırıq. Həmrəyliyimiz və dəstəyimiz qardaş və dost Pakistan İslam Respublikası ilədir”, - deyə başsağlığında qeyd olunub.

