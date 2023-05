May ayında bu bürclərin cibləri pulla dolub-daşacaq

Pul tam xoşbəxtlik verməsə belə, xoşbəxtliyə çatmağımızı asanlaşdıran vasitələrdən biridir. Bu ay bəzi bürclər eşqdə şanslı olsa da, bəzilərinin üzü maliyyə cəhətdən güləcək. Astroloqlar may ayında varlanacaq bürclərin siyahısını hazırlayıbar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən cibləri pulla dolacaq bürcləri təqdim edir:

Xərçəng bürcü

Xərçəng bürcləri may ayında gəlirlərində artım yaşaya bilər. Bu ay daha asan pul əldə edə biləcək xərçəng bürcülərinə qənaət etmək faydalı olacaq. Artıq pullarını yığaraq, növbəti bir neçə il üçün çox daha rahat həyat şəraiti planlaya bilərlər.

Qız bürcü

Qız bürcləri bu ay işlərində və investisiyalarında müsbət hadisələrlə qarşılaşacaqlar. İş həyatında, maliyyə məsələlərində və investisiyalarda uğur qazanacaqları bir dövr olacaq.

Əkizlər bürcü

Əkizlər bürcü may ayında gözlənilməz pul artımları ilə üzləşə bilər. Uzun müddətdir gözlədikləri fürsət ayaqlarına gələ bilər.

Buğa bürcü

Buğa bürcləri iş həyatındakı uğurları ilə artım əldə edə və ya istədikləri yerdən yeni iş təklifi ala bilərlər.

