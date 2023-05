Xəbər verdiyimiz kimi, mayın 7-nə keçən gecə Abşeron rayonu Novxanı qəsəbəsində yerləşən bağ evində tanınmış cərrah Türkan Gündüz qətlə yetirilib.

Metbuat.az news24.az-a istinadən xəbər verir ki, Türkan Gündüzün aralarında yaranmış mübahisə zəminində həyatı yoldaşı Muhammet Gündüz tərəfindən bıçaqlandığı bildirilir. Təəssüf ki, tanınmış həkim elə hadisə yerindəcə vəfat edib.

Qeyd edək ki, Muhammet Gündüz əslən Türkiyə vətəndaşıdır.

Türkan Gündüzün məzarının fotosunu təqdim edirik:

