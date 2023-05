Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə Bakının Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində iki azyaşlı quyuya düşərək ölüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, FHN-in əməkdaşlarının köməyi ilə uşaqların cəsədi quyudan çıxarılıb.

Qeyd edək ki, qonşuluqda yaşayan uşaqlar 2013-cü il təvəllüdlü olub.

