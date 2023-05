Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Naxçıvan Regional Baş İdarəsinə yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az TNS-yə istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə 3-cü dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Anar Xudiyev təyin olunub.

Yeni rəis bu gün kollektivə təqdim edilib.

Anar Xudiyev bundan əvvəl Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Təşkilat-nəzarət baş idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

