Media savadlılığına aid sualların cavabı burada

Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 16-22-i ölkəmizdə "Media Savadlılığı Həftəsi" elan edilib. “Media Savadlılığı” Həftəsi Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı, aidiyyəti dövlət və özəl qurumların, akademik müəssisələrin, media və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının tərəfdaşlığı ilə keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Agentlik tərəfindən media savadlılığının artırılması və təşviqi məqsədilə "Media Savadlılığı" platforması təşkil edilib. Platforma vasitəsilə media savadlılığı barədə geniş informasiya, fəaliyyət, onlayn kurs və s. məlumatları əldə etmək mümkündür.

Platforma ilə tanış olmaq üçün keçid edin:

"Media Savadlılığı" platforması

