Pley-off mərhələsinin püşkü atıldı - UEFA Konfrans Liqası

İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Konfrans Liqası pley-off mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turnirdə pley-offa qalan komandaların rəqibləri müəyyənləşib:

“Gent” (Belçika) - “Betis” (İspaniya)

“Sele” (Sloveniya) - APOEL (Kipr)

“Kopenhagen” (Danimarka) - “Haydenhaym” (Almaniya)

“Omoniya” (Kipr) - “Pafos” (Kipr)

TSK (Serbiya) - “Yagelloniya” (Polşa)

“Vikinqur” (İslandiya) - “Panatinaikos” (Yunanıstan)

“Molde” (Norveç) - “Şemrok Rovers” (İrlandiya)

“Borats” (Bosniya və Herseqovina) - “Olimpiya” (Sloveniya)

Qeyd edək ki, pley-off mərhələsinin ilk matçları fevralın 13-də, cavab görüşləri isə fevralın 20-də keçiriləcək.

