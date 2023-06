Fahrettin Koca Nazirlər Kabinetinin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın açıqladığı yeni tərkibində səhiyyə naziri vəzifəsində qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə lideri mətbuata açıqlayıb.

Beləliklə, yeni tərkibdə Türkiyə Prezidenti Ərdoğan Fahrettin Kocadan başqa, bütün nazirləri dəyişmiş olub.

