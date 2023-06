Azərbaycanın ən dərin zəlzələ ocaqları bunlardır

Dünən axşam saat 9-dan səhərə kimi Azərbaycanda 34 yeraltı təkan baş verib, amma hiss edilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, il ərzində 7-8 min zəlzələ olur:

"Güclü zəlzələni qabaqcadan demək olmur. Azərbaycanda ən dərin zəlzələ ocaqları Xəzər dənizində və Kür çökəkliyindədir. Yerdə qalan zəlzələlər 8-10 km dərinlikdə olur. Havanın zəlzələyə heç bir aidiyyəti yoxdur".

