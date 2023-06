Bu 3 bürcün sevgidə bəxti gətirəcək, arzuları gerçəkləşəcək

Astroloqların proqnozuna görə, Venera planetinin Şir bürcünə keçid etməsi ilə əlaqədar olaraq qarşıdakı günlərdə sevgi, əyləncə və şəfqət axtaran bir nüçə bürcün arzuları gerçəkləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu yaxın bir iki gün ərzində Əqrəblərin hissləri perspektivə çevriləcək. Veneranın Şir bürcünə keçməsi ilə arzunuz gerçəkləşəcək. Gələcəyin nə gətirəcəyini düşünmədən xoşbəxt hisslər yaşamaq üçün addımlar atacaqsınız.

Oxatan

Hazırda münasibətdə olmaq üçün enerjiniz yoxdur. Bu sizi narahat edə bilər. Yaxın günlərdə problemlərdən uzaqlaşıb doğru insanla tanış olmaq üçün fürsət tapacaqsınız. Münasibətdə qaydaları əvvəldən təyin etməyi unutmayın. Əgər aşiq olmaq istəmirsinizsə, bir qədər isti münasibətlərdən uzaq gəzin.

Balıqlar

Hazırda sevimli Balıqlar subay və ağır sevgi münasibətindən qaçdığınız bir dövrdəsiniz. Amma hər sevgi də ağrılı deyil. Buna görə də yenidən başlamaq gücünü hiss edəcəksiniz. Əgər özünüzə qarşı dürüst davrana bilsəniz, xoş tanışlıqlar üçün əsl zamanı yaxalamış olacaqsınız. Əziz balıqlar, özünüzlə mübarizəni dayandırın və sevgidən qaçmayın.

AİDƏ / Metbuat.az

