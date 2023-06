Fövqəladə hallar naziri Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcək

Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov tərəfindən 9 iyun 2023-cü il tarixdə Qobustan şəhərində, Qobustan rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin inzibati binasında saat 10.00-dan Qobustan və Şamaxı rayonları sakinlərinin qəbulu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.

Qeyd olunub ki, qəbula gələn vətəndaşların qeydiyyatı 8 iyun 2023-cü il tarixdə Qobustan rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin inzibati binasında saat 09.00-da başlayacaq.

Qəbulda yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid müraciətlərə baxılacaq.

Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim etməlidirlər.

Əlaqə:

tel: +994 (12) 512-01-14

e-mail: [email protected]

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.