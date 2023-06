Tanınmış aparıcı doğum gününü Laçında belə qeyd etdi - FOTO

Aparıcı Günay Malikqızı doğum günündə arzusuna çatdığını vurğulayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 45 yaşı tamam olan Günay özəl gününü Laçında qeyd etdiyini bildirib. Aparıcı həyat yoldaşı ilə birgə fotolarını sosial media hesabında paylaşaraq bu sözləri yazıb.

"Arzular reallaşır! "O gün olsun Laçında ad günü keçirdəsən" deyənlər, o gün oldu. 45 -i Laçında qarşıladım. Deməli, bundan sonra gələn hər il daha gözəl olacaq. Gözəl nə deməkdir? Canımız sağ, Vətənimiz firavan, günümüz xoş olsun. Laçın cənnətdir. Ad günü keçirtmək üçün yer axtarmayın, hamınız bura gəlin".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.