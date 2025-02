Fevralda şans 3 bürcün üzünə güləcək

Astroloqlar fevral ayı üçün proqnoz verib və əsas şanslıları müəyyənləşdiriblər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, üç bürcün nümayəndələri bütün məqsədlərinə çatacaq, arzularını həyata keçirəcək və yeni həyat səviyyəsinə yüksələcəklər.

Qoç

Qoçun həyatında "ağ" zolaq başlayır. Ulduzlar onlara peşəkar sahədə inkişaf vəd edir. Fevralın əvvəli müsbət dəyişikliklər və uzun müddətdir təxirə salınmış qərarların qəbulu üçün əlverişli zaman olacaq. Bununla belə, astroloqlar onlara istirahət etməyi məsləhət görmürlər, çünki rəqiblər çiyinlərindən aşağı çəkirlər.

Balıq

Fevral ayında sizi təkcə dünyagörüşünüzü deyil, bütün həyatınızı dəyişəcək taleyüklü görüş gözləyir. Bu bürcün tənha nümayəndələri uzunmüddətli münasibətlərin inkişaf edəcəyi bir insanla görüşə bilərlər. Və ailəli balıqlar ailəyə yeni üzvün gələcəyinə arxalana bilər.

Oxatan

Oxatan yaxınlarınızla münasibətlərdə harmoniya tapacaq. Aylarla, hətta illərlə davam edən münaqişələr, mübahisələr öz həllini tapacaq. Bu bürcün nümayəndələri ailələri ilə daha çox vaxt keçirə və onlarla xoş xatirələr paylaşa biləcəklər. Bu görüşlər bürcün nümayəndələrini yeni nailiyyətlərə ruhlandıracaq.

