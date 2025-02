Seçkilərin yekunları nə vaxt açıqlanacaq? - RƏSMİ

Yanvarın 29-da Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Seçkilər ölkə ərazisindəki 118 seçki dairəsini əhatə edən 5 min 846 məntəqədə keçirilib. 685 bələdiyyənin 8 min 71 üzvü üçün 16 min 92 namizəd mübarizə aparıb.

Mərkəzi Seçki Komissiyasından Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, bələdiyyə seçkilərinin yekunlarının yoxlanılması və təsdiq başa çatmayıb.

“Seçki Məcəlləsinin tələblərinə əsasən, MSK səsvermə günündən başlayaraq ən geci 20 gün müddətində (yəni fevralın 18-dək) bələdiyyə seçkilərinin yekunlarının yoxlanılması və təsdiqini həyata keçirməlidir”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

