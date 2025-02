​“Qalatasaray” və “Barselona”nın istədiyi Reşford qərarını verdi

Adı “Qalatasaray” və “Barselona” ilə hallanan "Mançester Yunayted"in futbolçusu Markus Reşfordun yeni komandası bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu karyerasını İngiltərədə davam etdirəcək. Məşhur jurnalist Fabritsio Romanonun xəbərinə görə, Markus Reşford “Aston Villa” ilə razılığa gəlib. Məlumata görə, futbolçu artıq yeni klubunun düşərgəsindədir. Tərəflər transferi elan etmək üzrədir. Futbolçunun transferi barədə detallar məlum deyil. Lakin iddia edilir ki, futbolçu mövsümün sonuna qədər “Aston Villa”da çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi Ruben Amorim Markus Reşfordun tənbəl olduğunu irəli sürmüşdü. Məşqçi buna görə də futbolçunu meydana buraxmayacağını ifadə etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.